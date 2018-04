Xbox Game Pass: 8 neue Spiele im Mai

XOne

Xbox One ab 321,04 € bei Amazon.de kaufen.

Auch im kommenden Monat Mai wird Microsoft sein kostenpflichtiges Abo-Programm Xbox Game Pass um neue Titel ergänzen. Diese hat der Redmonder Spielehersteller nun über Xbox Wire bekannt gegeben. So können sich die Abonnenten auf das am 22. Mai 2018 erscheinende Open-World-Zombie-Survival-Spiel State of Decay 2 (zum gamescom-Bericht) freuen (das Xbox-exklusive Titel beim Start direkt in den Xbox Game Pass aufgenommen werden, hatten wir bereits im Januar berichtet). Darüber hinaus werden noch sieben weitere Titel hinzugefügt.

Bei den Neuzugängen handelt es sich um die Fußballsimulation PES 2018 (Testnote: 8.5), das futuristische Multiplayer-Action-Sportspiel Laser League (derzeit noch in Early Access), das kooperative Kochspiel Overcooked, den Echtzeit-Strategietitel The Escapists (Testnote: 6.5), den Ego-Shooter Homefront - The Revolution (Testnote: 7.0), das Puzzlespiel Unmechanical in der „Extended Edition“, sowie das Jump 'n' Run Sonic & Knuckles. Der Xbox Game Pass kann zum monatlichen Preis von 9,99 Euro abonniert werden und gewährt euch Zugriff auf mehr als 100 Titel. Interessierte Spieler haben aktuell für eine begrenzte Zeit Möglichkeit, den Spiele-Service einen Monat lang für einen Euro zu testen. Folgt dazu einfach dem Quellenlink.