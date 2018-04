Pillars of Eternity 2 - Deadfire: Drei Erweiterungen zum RPG angekündigt

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Von Entwickler Obsidian Entertainment und Publisher Versus Evil wurden kürzlich die ersten Infos zu den kommenden Download-Inhalten für Pillars of Eternity 2 - Deadfire bekanntgegeben. So wird es insgesamt drei größere Erweiterungen für das Rollenspiel geben, die noch im Juli, September und November dieses Jahres erscheinen und Pillars of Eternity 2 mit ihren neuen Quests, zusätzlichen Gebieten und Charakteren sowie Herausforderungen mehr spielerische Tiefe verleihen sollen.

Sie heißen Beast Of Winter, Seeker, Slayer, Survivor und The Forgotten Sanctum und werden Bestandteil der sogenannten "Obsidian-Edition" des Hauptspiels sein. Die DLCs können natürlich auch einzeln für jeweils 9,99 US-Dollar oder alle gesamt im Season-Pass für 24,99 US-Dollar erworben werden. Backer der FIG-Kampagne, die mit ihrem Pledge die Collector's Edition oder höher unterstützt haben, erhalten den Season Pass kostenlos dazu. Weiterführende Angaben zu den drei Erweiterungen könnt ihr der offiziellen Newsmitteilung (in Englisch) entnehmen.

Der mit Spannung erwartete Nachfolge-Titel des mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten Oldschool-RPGs Pillars of Eternity (zum GG-Test, Note: 8.5) sollte ursprünglich bereits Anfang diesen Monats für PC, MacOS und Linux erscheinen, der Release wurde jedoch im März zur Qualitätssicherung auf den 8. Mai verschoben. Im Herbst 2018 sollen die Konsolenversionen für Playstation 4, Xbox One und die Switch erscheinen.