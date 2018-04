Puzzle With Your Friends: GG-User Stromsky releast Online-Koop-Puzzle-Spiel

PC Linux MacOS

Mit Puzzle With Your Friends veröffentlichte Lars Goetze, alias GG-User Stromsky, kürzlich eine Online-Mehrspieler-Variante des berühmten Legespiels auf Steam. Dabei stehen euch verschiedene Puzzles sowohl im Solo-, als auch im Mehrspieler-Modus zur Verfügung. Ob ihr dabei miteinander oder gegeneinander die Bestenlisten erklimmt, bleibt euch überlassen.

Das Spiel besitzt derzeit 18 Motive zum Vervollständigen. Weitere Motive sollen kostenfrei eingepflegt werden. Dabei liegt der Schwerpunkt der Auswahl auf Indie-Games verschiedener unabhängiger Entwickler, aber auch auf Artworks von Künstlern wie beispielsweise Gnomenlied. Neben Spielen von Bumblebee, wie Ghostcontrol Inc., Oh My Gore, Harvest Life und anderen, an denen Stromsky selbst mitgewirkt hat, sind folgende Spiele im Moment vertreten:

Tower 57 - Retro-Twin-Stick-Shooter im Steampunk-Stil - Pixwerk

- Retro-Twin-Stick-Shooter im Steampunk-Stil - Pixwerk The Exiled - PvP-Sandbox-MMORPG - Fairytale Distillery

- PvP-Sandbox-MMORPG - Fairytale Distillery Slime-San - Rasanter Platformer - Fabraz

- Rasanter Platformer - Fabraz Loria - Retro-RTS mit Warcraft als Vorbild - Erik Vinclav (in Entwicklung)

- Retro-RTS mit als Vorbild - (in Entwicklung) Game Dev Days - Visual Novel - Michael Merz (in Entwicklung)

Puzzle With Your Friends könnt ihr auf Steam regulär für 4,99 Euro erwerben. Es ist derzeit durch den Einführungsrabatt von 33 Prozent auf 3,34 Euro reduziert. Es enthält Steam-Errungenschaften, Sammelkarten und ist in den Sprachen Deutsch, Englisch, Russisch und Französisch lokalisiert. Einen zweiten Eindruck könnt ihr euch gerne im unten verlinkten Release-Trailer verschaffen. Da es bei dem Titel im Vorfeld der Veröffentlichung zu einigen Verzögerungen kam, verschenkt Stromsky unter den ersten 200 Interessenten je einen weiteren Steam-Key. Ihr müsst dazu lediglich eine Spielzeit von zwei Stunden erreichen und euch dann im Forum melden.