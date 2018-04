Kingdom Come - Deliverance: Patch 1.4.3 für PC und Konsolen erschienen

PC XOne PS4 Linux MacOS

Heute ist Patch 1.4.3 für das Rollenspiel Kingdom Come - Deliverance erschienen. Der Softwareflicken umfasst hauptsächlich Fehlerbehebungen. Diesmal wurden keine neuen Features implementiert, zumindest nicht in der PC-Version. Das Update für die Konsolen PS4 und Xbox One umfasst natürlich alle Änderungen, die mit dem großen Oster-Update und den letzten beiden Patches für PC eingeführt wurden. Die Entwickler geben auf der Steamseite des Titels folgende Bugfixes an:

Cutscene nach Abschluss der Quest "Fragen und Antworten" wird nun korrekt ausgelöst.

Das Spiel stürzt nicht mehr ab, nachdem der Gefangene in "Fragen und Antworten" befragt wurde.

Der Waffenmeister in Rattay sollte nicht länger im unendlichen Schlafmodus verharren.

Spieler mit ausgerüstetem Bogen können von Feinden jetzt auch vom Pferd geholt werden.

Der Spieler kann auf einen nicht existierenden Gegner nicht mehr aufschalten.

Der spontane "Game Over"-Fehler in der Quest "Feuertaufe" wurde behoben.

Abstürze nach Zeitsprung und Schnellreise sollten nicht mehr auftreten.

Das Spiel sollte nach der Quest "Der Sport der Könige" nicht mehr abstürzen.

Ein Absturz nachdem man Straws Haus während der Quest "Pestilenz" betreten hat, wurde behoben.

Abstürze nach Beendigung der Quest "Pestilenz" wurden behoben.

Ein sehr seltener Absturz nach dem Laden eines Spiels wurde behoben.

Der PC-Patch ist 4,7 GB groß und wird beim nächsten Start von Steam automatisch heruntergeladen und installiert.