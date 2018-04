Dark Souls Remastered: Rabatt für Besitzer des PC-Originals bestätigt

PC Switch XOne PS4

Dark Souls - Remastered ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

Bandai Namco Entertainment will die PC-Spieler, die eine „Prepare To Die Edition“ von Dark Souls (Testnote: 7.5) auf Steam besitzen, beim Kauf von Dark Souls - Remastered nun doch mit einem Treuerabatt beglücken. Hinweise darauf waren bereits Anfang dieses Jahres auf der offiziellen Produktseite des Spiels aufgetaucht. Damals verneinte der Publisher allerdings das Ganze und gab an, dass es sich dabei um einen Fehler handelte. Jetzt hat sich der Hersteller doch für die Rabattaktion entschieden. Der Preisnachlass beträgt dabei 50 Prozent.

Bis zum 9. Mai 2018 kann die alte Dark Souls: Prepare To Die Edition noch über Steam für 19,99 Euro erworben werden. Danach wird diese aus dem Store verschwinden (Besitzer dieser Version werden aber natürlich weiterhin uneingeschränkt über Steam spielen können).

Die Remastered-Version kann ab sofort vorbestellt werden. Playstation-Käufer erhalten dabei ein exklusives PS4-Thema für ihren Account. Xbox-One-Vorbesteller werden dafür die Möglichkeit haben, das Spiel noch vor dem Release vorab herunterzuladen. Dark Souls - Remastered wird ab dem 25. Mai 2018 für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein. Die ebenso geplante Umsetzung für die Nintendo Switch soll laut Namco Bandai im Spätsommer dieses Jahres erscheinen.