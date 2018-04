Humble Store: Capcom-X-Sega-Playstation-Bundle gestartet

PC PS4

Humble bietet mit dem Capcom-X-Sega-Playstation-Bundle erneut ein Paket mit Spielen für PS4, PS3 und PS-Vita an. Zu beachten ist, dass beim Kauf nur ein Key für alle Spiele bereitgestellt wird. Welche Titel damit freigeschaltet werden, hängt von Eurem Beitrag ab, den ihr wie immer selbst bestimmen und zwischen Entwicklern, Humble Tip und den drei Wohltätigkeitsorganisationen Rett Syndrome Research Trust, Save the Children und American Red Cross aufteilen könnt.

Der Key ist auf die Regionen in Nord- und Lateinamerika begrenzt und kann daher nicht auf einem deutschen Account eingelöst werden. Ihr braucht dazu also ein ausländisches PSN-Konto (beispielsweise in den USA oder in Kanada). Eine Liste der Länder, in denen das Bundle verfügbar ist, könnt ihr auf der Support-Website einsehen. Habt ihr das Bundle einmal erworben, lässt sich der Kaufpreis später nicht mehr erhöhen. Hier die Spiele im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,82 Euro):

Dead Rising (indiziert) - PS4

(indiziert) - PS4 Dustforce - PS-Vita

- PS-Vita Crazy Taxi - PS3

- PS3 Super Monkey Ball - Banana Splitz - PS-Vita

Ab einem Durchschnittsbetrag von aktuell 11,81 US-Dollar (9,67 Euro):

Ab einem Betrag von mehr als 15,00 US-Dollar (12,28 Euro):

Dead Rising 2 (indiziert) - PS4

(indiziert) - PS4 Valkyria Chronicles - Remastered - PS4

- PS4 Guthaben von 2,00 US-Dollar (1,64 Euro) für Humble-Monthly-Abonnenten

Darüber hinaus gibt es außerhalb des Bundles kostenlose Bonusinhalte für das Online-Multiplayer-Spiel World of Warships (Testnote: 7.0), die ihr anfordern könnt. Dabei handelt es sich um drei Tage Premium-Account-Zeit, 250 Dublonen (Spielwährung), sowie eine exklusive Flagge (ab Level 14) und Tarnung (ab Level 11). Die Inhalte sind für neue Spieler gedacht. Existierende Accounts können lediglich die Flagge anfordern. Für alle eingelösten Bonus-Inhalte in World of Warships erhält Humble Bundle eine Provision. Um die Boni zu bekommen, geht auf die Produktseite des Bundles, scrollt runter und gebt in das entsprechende Feld die E-Mail-Adresse ein, an die ihr die Freischaltcodes für die Inhalte geschickt bekommen möchtet.