Tacoma: Weltraum-Adventure erscheint im Mai für die PS4

PC XOne PS4 Linux MacOS

The Fullbright Company, das Studio hinter Gone Home (Testnote: 6.5), gab heute bekannt, dass das Weltraum-Adventure Tacoma nächsten Monat für die PS4 / PS4 Pro erscheinen wird. Das Spiel ist bereits seit August vergangenen Jahres für Windows, Mac, Linux und die Xbox One erhältlich und wird am 8. Mai 2018 für Sonys aktuelle Konsolen veröffentlicht. Frühkäufer können den Titel ab sofort über den Playstation Store zum Preis von 19,99 Euro vorbestellen. PS-Plus-Mitglieder erhalten einen Rabatt von 25 Prozent und zahlen nur 14,99 Euro.

Die Playstation-Version kann dank Remote Play auch auf der PS Vita gespielt werden. Auf der PS4 Pro können die Besitzer zwischen höherer Framerate und höherer Auflösung wählen. Zudem wurde die Umsetzung mit zuschaltbaren Entwicklerkommentaren (von Autoren, Künstlern, Designern und Programmierern) von etwa zwei Stunden Länge ausgestattet. Die PC- und Xbox-One-Spieler werden die Kommentare am 8. Mai als kostenloses Update erhalten.

Tacoma versetzt euch in das Jahr 2088 an Bord einer Hightech-Raumstation, deren Crew vermisst wird. Um mehr über den Verbleib der Besatzung herauszufinden, erkundet ihr die leeren Räume und nutzt das digitale Überwachungssystem der Station, das euch die 3D-Aufzeichnungen von Schlüsselmomenten im Leben der Crew präsentiert. Die Aufnahmen können dabei nicht nur vor- oder zurückgespult, sondern auch räumlich von euch erkundet und aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden. Nach und nach erfahrt ihr mehr über den Vorfall und erlebt eine packende Geschichte über Vertrauen, Angst und Entschlossenheit im Angesicht einer nahenden Katastrophe. Einen kleinen Einblick liefert der folgende Trailer: