Society-Survival-Spiel Frostpunk erschienen / Angetestet-Video von GG-User Sothi

PC XOne PS4

Frostpunk ab 29,99 € bei Amazon.de kaufen.

Heute ist das Society-Survival-Spiel Frostpunk erschienen. Im neuesten Titel der This War of Mine-Entwickler 11 bit studios müsst ihr als Herrscher das Überleben der letzten Stadt auf der Erde sichern. Dabei seid ihr für die Einwohner und die Infrastruktur zuständig. Das Spiel möchte euch an die Grenzen bringen und schwierige Entscheidungen abverlangen. Frostpunk ist für 29,99 Euro auf Steam oder alternativ DRM-frei auf GOG erhältlich.

Falls ihr euch nicht sicher seid, ob das Spiel etwas für euch ist, oder einfach neugierig seid, dann könnt ihr euch direkt unter dieser News das Angetestet-Video zu Frostpunk von GG-User Sothi von Sothis Spielwiese anschauen.