Wolfenstein 2 - The New Colossus erscheint im Juni für Switch

Bereits seit längerem ist bekannt, dass Wolfenstein 2 - The New Colossus (im Test: Note 9.0) auch für die Switch erscheinen wird. Nachdem die Fassungen für den PC sowie die PS4 und Xbox One bereits im vergangenen Oktober veröffentlicht wurden, hat Bethesda nun auch den Veröffentlichungstermin für Nintendos Hybrid-Plattform bekanntgegeben. Demnach erscheint der Shooter am 29. Juni dieses Jahres auf Switch.

Die Umsetzung von Wolfenstein 2 entsteht in Zusammenarbeit von Machine Games und Panic Button. Letzteres Studio bewies schon bei Doom für die Switch (im Test: Note 8.0) sowie Rocket League, dass sie durchaus imstande sind, ordentliche Ergebnisse auf der Nintendo-Konsole abzuliefern. Im Folgenden seht ihr einen aktuellen Gameplay-Trailer.