Cyberpunk 2077 wird angeblich Shooter-Elemente enthalten

PC PS4

Während offizielle Details zu Cyberpunk 2077 nach wie vor Mangelware sind, tauchen mit der anstehenden E3 wieder neue Gerüchte um CD Projekts Action-Rollenspiel auf. Wie der YouTube-Kanal Game Pressure kürzlich unter Berufung auf eine „vertrauenswürdige anonyme Quelle“ in einem Video berichtete, soll der Titel mit einigen Shooter-Elementen aufwarten.

So soll das Spiel nicht nur die klassische Third-Person-Ansicht, sondern auch die Shooter-typische Ego-Perspektive bieten. Im Videobeitrag kommen Vergleiche mit Spielen, wie Deus Ex - Mankind Divided (Testnote: 8.5), System Shock und Prey (Testnote: 7.5). Zudem ist von Wall-Run-Mechaniken (Wandlauf), wie in Call of Duty - Infinite Warfare (Testnote: 8.0) und der Titanfall-Serie die Rede. Zudem wird erwähnt, dass der Mond eines der Schauplätze im Spiel sein wird. Bestätigt ist davon bisher natürlich noch nichts. Ihr solltet die Infos also vorerst mit Vorsicht genießen. Gerüchteweise soll Cyberpunk 2077 auf der diesjährigen E3 ausführlich vorgestellt werden. Man kann also gespannt sein, ob CD Projekt uns etwas präsentiert.