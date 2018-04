Detroit - Become Human: Goldstatus + Demo im Playstation Store [Upd.]

PS4

Update vom 24. April 2018, um 09:38 Uhr:

Wie angekündigt, steht die Demo inzwischen auch im deutschen Playstation Store zum Download bereit.

Ursprüngliche Meldung vom 23. April 2018, um 17:10 Uhr:

Quantic Dreams Playstation-exklusives Story-Adventure Detroit - Become Human (Preview) ist fertig. Wie der Studio-Co-CEO & Executive Producer Guillaume de Fondaumiere und der Production Director Sophie Buhl auf dem offiziellen Playstation Blog verkündeten, hat der ambitionierte Titel den Goldstatus erreicht. Dem geplanten Release am 25. Mai steht somit nichts mehr im Wege. Passend dazu gaben die beiden bekannt, dass der Titel hierzulande ab dem morgigen Dienstag, den 24. April, mit einer Demo im deutschen Store bedacht wird.

Wer nicht bis morgen warten möchte, kann die 2,92 GB große Demo bereits heute über den neuseeländischen Playstation Store herunterladen. Die dort verfügbare Anspielfassung ist auch mit allen unterstützten Sprachen und Untertiteln (darunter auch Deutsch) ausgestattet. In der Anspielversion werdet ihr in die Rolle von Connor (eines der drei spielbaren Charaktere) schlüpfen. Dabei steigt ihr in die Eröffnungsszene „Hostage“ ein und müsst versuchen, die eskalierte Situation zu entspannen und das Leben der Geisel zu retten.