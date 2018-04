GOG: CD Project führt Nutzerprofile ein

GOG ist nicht nur ein Online-Store für DRM-freie Spiele, sondern bietet mit GOG-Galaxy auch einen Steam-ähnlichen Client für eure Online-Spielesammlung. Nun führte der Betreiber CD Project mit dem neusten Update auch wie beim großen Vorbild von Valve die Nutzerprofile ein, über die ihr unter anderem eure Aktivitäten, wie etwa Erfolge, mit anderen teilen könnt.

Unter eurem Profilnamen im Galaxy Client oder auf GOG.com bekommt ihr die vier Sektionen „Feed“, „Profil“, „Spiele“ und „Freunde“ zu sehen. Unter „Feed“ werden eure eigenen Aktivitäten und die eurer Freunde aufgeführt. Dabei könnt ihr sehen, welche Spiele gerade gestartet, welche Errungenschaften und Meilensteine erspielt und welche Foreneinträge und Nachrichten verfasst wurden. Ihr könnt auf die Beiträge eurer Freunde reagieren oder eigene Nachrichten verfassen.

Unter „Profil“ werden alle eure eigenen Aktivitäten und Erfolge zusammengefasst. Hier könnt ihr auch die Zeit einsehen, die ihr in verschiedenen Spielen verbracht und die letzten drei Erfolge, die ihr freigeschaltet habt (inklusive der Angaben, wie selten die einzelnen Achievements sind). Ein kleiner Einblick in die Aktivitäten eurer aktivsten Freunde wird ebenfalls geboten.

Im Bereich „Spiele“ werden alle von euch erworbenen Titel gelistet. Auch hier gibt es genaue Spielzeitangaben und ihr könnt einsehen, wie viele Erfolge im jeweiligen Spiel freigeschaltet wurden. Die Liste lässt sich dank verschiedener Filter nach Aktivitäten, Spielzeit, Erfolgen und alphabetisch sortieren. Auch könnt ihr eure Statistiken mit denen eurer Freunde vergleichen.

Unter „Freunde“ seht ihr alle eure Kontakte, mit ihren Spielen, Errungenschaften und Spielstunden. Auch diese Liste lässt sich in „zuletzt online“, „Nutzername“, „erworbene Spiele“ usw. filtern. Dazu gibt es einen Überblick über die von Freunden am meisten favorisierte Titel und ihr könnt auf Wunsch auch direkt selbst in den Multiplayer einsteigen.