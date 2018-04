PETA kritisiert Far Cry 5 als "unethisch und gewaltverherrlichend"

PC XOne PS4

Die Tierschutzorganisation PETA übt in einer aktuellen Aussendung Kritik an Far Cry 5 (im Test, Note: 9.0) aus dem Hause Ubisoft. Der Grund dafür ist das im Spiel integrierte Angeln. Diese sei laut PETA „Unethisch und gewaltverherrlichend“. Des Weiteren appelliert die Organisation an die Ubisoft GmbH in Düsseldorf, sie möge künftig keine Videospiele mehr in Deutschland vermarkten, in denen das Jagen und Töten von Fischen und anderen Tieren banalisiert oder gar glorifiziert werde. In der Pressemitteilung heißt es dazu:

Die Tierrechtsorganisation schlägt vor, stattdessen Spiele mit frei lebenden Tieren zu entwickeln, die das Töten nicht als Freizeitbeschäftigung verherrlichen.

Um dieser Forderung mehr Nachdruck zu verleihen, weist PETA in dieser Aussendung auch noch drauf hin, dass Fische „neugierige Wirbeltiere mit individuellen Persönlichkeiten“ seien und „Angeln bedeutet, Fische in eine Falle zu locken, sie minuten- bis stundenlang Angst und Atemnot sowie einem oft qualvollen Todeskampf auszusetzen, bevor sie schließlich erschlagen oder oft noch lebendig aufgeschnitten werden.“

Auf die Tötung anderer Tiere wird in der Pressemitteilung von PETA nicht eingegangen. Das kann damit zusammenhängen, dass der Jagd-Anteil in Far Cry 5 deutlich in den Hintergrund gerückt wurde.