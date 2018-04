Diese Woche erfreuen sich Christoph und Dennis im Montagmorgen-Podcast am schönen Wetter und sprechen über ihre Lieblingsplattformen. Zudem beantworten sie gemeinsam mit Jörg haufenweise User-Fragen.

Dennis und Christoph haben sich bester Laune an diesem Montagmorgen vor dem Podcast-Mikrofon eingefunden und besprechen das schöne Wetter, was sie gespielt haben und welche Plattformen ihr am liebsten benutzt. Zu der ausschweifenden User-Fragen-Runde holen sie schließlich sogar Jörg hinzu. Alle Themen findet ihr in der Übersicht:

00:27 Christoph und Dennis erzählen von ihren Wochenenderlebnissen

03:10 Was haben wir gespielt? Dennis ist sehr von God of War angetan

angetan 06:35 Christoph hat neben PUBG noch etwas Sea of Thieves im Solo-Modus gespielt

noch etwas im Solo-Modus gespielt 07:50 Zudem hat er sich den Xbox-One-X-Patch von Red Dead Redemption angesehen

angesehen 09:11 Dennis ist in Blossom Tales auf der Switch auf Königreichs-Rettung

auf der Switch auf Königreichs-Rettung 10:55 Die Vorschau: In dieser Woche erwartet euch eine Preview zu Detroit - Become Human sowie zu einem Titel, den wir euch aktuell nicht verraten dürfen. Zudem kriegt ihr Tests zum PC Building Simulator und Battletech spendiert, zu letzterem wird es außerdem eine SdK geben

sowie zu einem Titel, den wir euch aktuell nicht verraten dürfen. Zudem kriegt ihr Tests zum und spendiert, zu letzterem wird es außerdem eine SdK geben 13:45 Das Thema der Woche: Auf welcher Plattform spielen unsere User aktuell am liebsten? Christoph und Dennis greifen die Ergebnisse der letzten Sonntagsfrage auf und diskutieren über die Platzierungen der Lieblings-Konsolen und ihre persönlichen Vorlieben

Christoph und Dennis greifen die Ergebnisse der letzten Sonntagsfrage auf und diskutieren über die Platzierungen der Lieblings-Konsolen und ihre persönlichen Vorlieben 23:05 Die erste User-Frage: Wolfen will wissen, wie die Zukunft der Handhelds aussieht

will wissen, wie die Zukunft der Handhelds aussieht 26:23 Vampiro erkundigt sich nach den Wochenendverlosungen

erkundigt sich nach den Wochenendverlosungen 26:31 Lob für unser neues Testformat kommt von T asmanius

26:47 Bei MueKE herrscht Klärungsbedarf in Sachen Roguelike und Steampunk

herrscht Klärungsbedarf in Sachen Roguelike und Steampunk 27:55 Xaridir fragt sich, wie viele schweigsame User wir haben

fragt sich, wie viele schweigsame User wir haben 28:10 JackoBoxo : Wird es eine SdK zu Nintendo Labo geben?

: Wird es eine SdK zu geben? 29:01 Die User-Frage von helba1 nach steuerlichen Themen beschwört Jörg herauf

nach steuerlichen Themen beschwört Jörg herauf 30:15 Hedeltrollo sinniert über Twitch-Ausstrahlungen unserer Videotests

sinniert über Twitch-Ausstrahlungen unserer Videotests 31:15 LRod hegt den Wunsch nach mehr Harald

hegt den Wunsch nach mehr Harald 32:43 Extrapanzer interessiert Jörgs Kenntnis über das deutsch-japanische Angebot

interessiert Jörgs Kenntnis über das deutsch-japanische Angebot 34:30 Aladan erkundigt sich nach dem zweiten Relaunchschritt

erkundigt sich nach dem zweiten Relaunchschritt 35:29 Außerdem erkundigt er sich nach unserer Zufriedenheit mit den neuen Tests

36:33 Vampiro again: Wie stehen die Chancen für ein Dark Souls Remastered -Letsplay?

again: Wie stehen die Chancen für ein -Letsplay? 36:52 Jonas -ZG- will sich in feinen GG-Zwirn kleiden

will sich in feinen GG-Zwirn kleiden 38:45 CptnKewl wünscht sich ein GG-Grillfest 2018 und würde kiloweise Fleisch spenden

wünscht sich ein GG-Grillfest 2018 und würde kiloweise Fleisch spenden 40:31 Auf wiederhören und einen guten Wochenstart!

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch gleich unter dieser News herunterladen oder anhören, auch via YouTube. Am besten aber abonniert ihr den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes! Wir freuen uns wie immer über eure Fragen (als Comment)!