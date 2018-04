Forgotton Anne: Indie-Adventure hat einen Release-Termin

PC XOne PS4

Der dänische Entwickler Throughline Games und der Publisher Square Enix Collective haben einen Veröffentlichungstermin für das atmosphärische Adventure Forgotton Anne bekannt gegeben. Das erstmals im Zuge der Eurogamer Expo 2016 angekündigte Spiel soll demnach im kommenden Monat, am 15. Mai 2018, für Windows (Steam), Xbox One und die PS4 erscheinen.

Von den Machern wird Forgotton Anne als ein filmisches 2D-Abenteuer beschrieben, das verschiedene Elemente aus Puzzle-, Jump-and-Run- sowie Abenteuerspielen vereinen soll. Das Spiel entführt euch in die „Forgotten Lands“, einen magischen Ort, an dem alles landet, was in der realen Welt in die Vergessenheit gerät, oder verloren geht und das von den „Forgotlings“ belebt wird, Wesen, die aus diesen verlegten Gegenständen bestehen. Ihr schlüpft in die Rolle der namensgebenden Protagonistin Anne, die als Vollstreckerin für Recht und Ordnung in den Forgotten Lands sorgt und gegen eine Rebellion kämpft, die ihre gemeinsam mit Meister Bunko geplante Rückkehr in die reale Welt verhindern könnte. Einen neuen Trailer gibt es auch: