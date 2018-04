Crackdown 3: Brasilianische Alterseinstufung deutet baldigen Launch an

PC XOne

Das mehrmals verschobene Crackdown 3 hat vom brasilianischen Rating-Board eine Alterseinstufung erhalten, was darauf hindeutet, dass der Titel fertig und für eine baldige Veröffentlichung bereit ist. Der (inzwischen verschwundene) Eintrag verrät, dass der Titel die Einstufung „Nicht für Kinder unter 16 Jahren geeignet“ erhielt und bestätigt die Absicht von Microsoft, das Open-World-Actionspiel noch im zweiten Quartal 2018 auf den Markt zu bringen.

Einen konkreten Termin werden wir vermutlich im Rahmen der E3 in Los Angeles erfahren. Das Spiel dürfte kurz darauf für PC und die Xbox One in den Läden stehen. Bei Amazon Spanien wurde vor Kurzem der 29. Juni 2018 als Veröffentlichungsdatum angegeben und wenig später wieder entfernt. Warten wir ab, ob Microsoft diesen Termin auf der Pressekonferenz bestätigt.