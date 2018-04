Bloodstained - Ritual of the Night: Entwickler stellen Fragen zu DLCs

PC Switch XOne PS4 PSVita Linux MacOS

Koji Igarashi, Game Producer von Inti Creates, hat über Google Docs eine Umfrage zum kommenden 2D-Metroidvania Bloodstained - Ritual of the Night (im E3-Bericht) gestartet. In dieser fragt der Entwickler die Fans unter anderem, welche Download-Inhalte sie sich nach dem Launch wünschen. Dabei könnt ihr angeben, ob ihr lieber weitere spielbare Charaktere, umfangreiches Multiplayer und Koop, neue Outfits, oder lieber richtige Erweiterungen wollt.

Im weiteren Verlauf wird auch die Frage gestellt, was der angemessene Release-Preis für den Titel wäre und ob die exklusiven Inhalte, die aktuell nur für Unterstützter ab 60 US-Dollar bestimmt sind, später auch für andere Spieler verfügbar gemacht werden sollten (etwa durch eine 60 US-Dollar teure Deluxe Edition). Wenn ihr auch an der Umfrage teilnehmen möchtet, folgt einfach dem Link in den Quellenangaben. Bloodstained - Ritual of the Night soll noch in diesem Jahr für Windows, Max, Linux, Xbox One, PS4, PS-Vita und die Switch erscheinen.