Humble Store: Capcom-Weekend mit Rabatten bis 80%

Humble Bundle hat zum Wochenende in Zusammenarbeit mit Capcom einen Sale gestartet, bei dem ihr diverse Titel aus dem Portfolio des Publishers zu teilweise bis zu 82 Prozent günstigeren Preisen erwerben könnt. Die Liste umfasst unter anderem Spiele, wie Dragon’s Dogma: Dark Arisen (Testnote: 7.5), Ultimate Marvel vs. Capcom 3, Resident Evil 7 Biohazard (Testnote: 9.0), Remember Me (Testnote: 8.0), The Disney Afternoon Collection und die Mega Man Legacy Collection. Einige Beispiele aus dem Store könnt ihr unterhalb dieser Zeilen einsehen. Das komplette Angebot findet ihr wie gewohnt unter dem Link in den Quellenangaben: