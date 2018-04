State of Mind: Daedalics futuristischer Thriller hat einen Termin

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

State of Mind ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

State of Mind ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

Rund zwei Jahre ist es her, seit Daedalic Entertainment mit State of Mind (zur Video-Preview) ein futuristisches Thriller-Adventure von Martin Ganteföhr (The Moment of Silence, 15 Days) für PC und Konsolen ankündigte. Nun hat der deutsche Entwickler und Publisher den Titel auch mit einem konkreten Veröffentlichungstermin bedacht. Das Spiel wird demnach am 16. August dieses Jahres für Windows, Mac, Linux, Xbox One, PS4 und die Switch erscheinen.

Der Preis liegt bei 29,99 Euro, wobei Vorbesteller das Spiel aktuell bei Steam und auch DRM-frei über GOG.com zehn Prozent günstiger für 26,99 Euro bekommen. Passend zur Bekanntgabe des Release-Termins wurde auf YouTube auch ein neuer kurzer Teaser-Trailer veröffentlicht. Die deutschsprachige Version des Clips könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. Die englische Fassung haben wir für euch in den Quellenangaben verlinkt.