Ex-Ubisoft-Entwickler: Bald wird jeder Shooter Battle Royale bieten

PC XOne iOS Android

Bild stammt aus Playerunknown's Battlegrounds.

Der mit Playerunknown's Battlegrounds (Testnote: 7.0) von Bluehole erfolgreich etablierte Multiplayer-Modus „Battle Royale“ wird laut dem ehemaligen Entwickler von Ubisoft, Alex Hutchinson, schon in naher Zukunft in jedem Shooter implementiert sein. Hutchinson, der beim französischen Publisher als Creative Director für Far Cry 4 (Testnote: 8.5) tätig war und später die Spieleschmiede Typhoon Studios mitbegründete, schrieb über seinen Twitter-Account:

Battle Royale ist kein Spieltyp, es ist ein Spielmodus, wie Death Match. Es kann praktisch in jeden bereits erhältlichen Shooter implementiert werden. Es wird schon innerhalb eines Jahres standardweise in Call of Duty, in Battlefield und in jedem anderen Online-Shooter enthalten sein.

Hutchinson könnte mit seiner Aussage recht haben, denn aktuell gibt es in der Tat Gerüchte, das sowohl Activision Call of Duty - Black Ops 4, als auch Electronic Arts’ Battlefield 5 mit einem entsprechenden Modus ausgestattet werden. Massive Entertainment soll Entwickler-nahen Quellen zufolge derzeit ein komplett eigenständiges Battle-Royale-Spiel im Universum des MMORPGs The Division (Testnote: 8.5) im Auftrag von Ubisoft entwickeln. Gleichzeitig ist Massive aktuell mit sechs weiteren Studios an der Entstehung von The Division 2 beteiligt.