Firewatch: Entwickler Campo Santo von Valve gekauft

Campo Santo, das kalifornische Studio hinter dem Ego-Adventure Firewatch (Testnote: 7.5), wurde vom Entwickler und Steam-Betreiber Valve Corporation aufgekauft. Dies gab Campo Santo kürzlich in einem offiziellen Statement auf der hauseigenen Homepage bekannt.

Wie die Entwickler versichern, soll sich durch den Deal nicht viel ändern. Die Unterstützung für Firewatch wird weiterhin fortgesetzt und auch die Arbeit am aktuellen Projekt des Studios, In the Valley of Gods, zu dem die Macher im Rahmen der Game Awards 2017 einen vielversprechenden ersten Trailer präsentierten, soll weitergehen wie bisher. Ob nach der Übernahme zusätzlich noch ein weiteres Projekt gemeinsam mit Valve gestartet wird, ist nicht bekannt. Über die Einzelheiten des Deals wurden keine Details preisgegeben.