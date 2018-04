User-Video: Let's Try How to Die in a Morgue - Indie-Adventure von GG-Usern (Update: Deutsches Video)

PC MacOS

Update vom 22.4.2018

Auf Spieler mit Job ist jetzt auch ein Angespielt-Video mit Benny/Vampiro der deutschen Version verfügbar.

Urpsrüngliche News vom 21.4.2018

Gestern ist die erste Episode des 2D-Adventures How to die in a Morgue erschienen (How to die in a Morgue: Auftaktepisode des 2D-Adventures ab 20.4. als Gratis-Download). An dem Adventure im Pixelart-Look arbeitet unter anderem der GG-User dotdan (Daniel Rottinger) mit.

Die erste Episode des düsteren Adventures um den Mafioso Marcello könnt ihr kostenlos herunterladen und auf Englisch oder Deutsch Spielen. GG-User Vampiro hat sich den Titel für seine englischsprachige "Let's Try"-Videoreihe angeschaut und sich durch die erste Episode gerätselt. Das Ergebnis könnt ihr euch direkt unter dieser News oder auf seinem YouTube-Kanal anschauen.