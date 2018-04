Xbox: Games with Gold im Mai mit Metal Gear Solid 5, Vanquish & mehr

PC 360 XOne PS3 PS4

Die Games with Gold für den kommenden Monat Mai stehen offenbar bereits fest. Eine offizielle Ankündigung seitens Microsoft lässt zwar bisher noch auf sich warten, auf dem offiziellen Xbox-YouTube-Kanal wurde allerdings ein (nicht gelistetes) Video veröffentlicht, das die Spiele vorstellt. Diesmal können sich die Gold-Mitglieder auf Super Mega Baseball 2 und Metal Gear Solid 5 - The Phantom Pain (Testnote: 8.5) für die Xbox One, sowie Sega Vintage Collection - Streets of Rage und Vanquish (Testnote: 8.0) für die Xbox 360 freuen. Hier die Daten im Überblick (Sollte es bis zur offiziellen Ankündigung irgendwelche Änderungen seitens des Redmonder Spieleherstellers geben, werden wir diese News entsprechend aktualisieren):

Xbox One:

Super Mega Baseball 2 - vom 1. bis 31. Mai 2018

Metal Gear Solid 5 - The Phantom Pain - vom 16. Mai bis 15. Juni 2018

Xbox 360

Sega Vintage Collection - Streets of Rage - vom 1. bis 15. Mai 2018

Vanquish - vom 16. bis 31. Mai 2018

Beide Xbox-360-Titel sind Teil des Xbox-Abwärtskompatibilitätsprogramms und somit auch auf der Xbox One spielbar. Das besagte Video könnt ihr euch im Folgenden anschauen: