The Witcher: Release-Zeitraum, Drehort und mehr zur Netflix-Serie

PC XOne PS4

The Witcher 3 - Wild Hunt ab 17,64 € bei Amazon.de kaufen.

Im Mai letzten Jahres gab der Streaming-Dienst Netflix bekannt, dass an einer Serienadaption von Andrzej Sapkowskis Romanreihe The Witcher gearbeitet wird. Seitdem schreiten die Arbeiten am Projekt gut voran. So gab der Showrunner und Executive Producer Lauren Schmidt Hissrich (Marvel's Daredevil, Marvel's The Defenders) Anfang 2018 bekannt, dass das Drehbuch zur Pilotfolge fertig sei. Bis die Serie erscheint, wird allerdings noch etwas Zeit ins Land ziehen. So sollte man laut Hissrich mit dem Release nicht vor 2020 rechnen. Sie möchte sich Zeit nehmen, um sicherzustellen, dass die Serie ihren Qualitätsansprüchen gerecht wird:

Wir schreiten mit Allem zügig voran und mein Kopf dreht sich schon im Exorzist-Stil, allerdings durch Enthusiasmus und nicht durch dämonische Besessenheit. Eine Sache ist aber sicher: Qualität kommt zuerst. Ihr werdet die Serie so schnell zu sehen bekommen, wie irgendwie menschenmöglich und es wird gut sein.

Wie sie weiter verrät, wird die erste Staffel der Serie aus insgesamt acht Episoden bestehen. „Ich weiß, ich weiß, es klingt für euch nicht nach viel, aber in Hinblick auf den kreativen Part ist es die richtige Entscheidung“, versichert Hissrich. „Auf diese Weise werden die Episoden straff, actiongeladen und reich an Charakter und Story sein, ohne dabei in der Mitte der Staffel für Langatmigkeit zu sorgen“. Die Dreharbeiten finden in Osteuropa statt, was natürlich passend ist, wenn man bedenkt, dass die Serie von der osteuropäischen Folklore und Geschichten inspiriert wurde. „Diese Show könnte nirgendwo sonst als hier entstehen“, so der Showrunner.