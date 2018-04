Shroud of the Avatar: Spieler für "massiven" Server-Stresstest gesucht

PC Linux MacOS

Am 27.3.2018 hat Shroud of the Avatar - Forsaken Virtues von Richard "Lord British" Garriott den Early Access verlassen. Jetzt sucht Executive Producer DarkStarr Spieler für einen "großen" Stresstest für den am 26. April geplanten Release 53. So groß, dass insgesamt 50 Spieler zusammenkommen sollen, die für mindestens 45 Minuten auf dem Schiff von DarkStarr tanzen, aber auch Bossgegner besiegen sollen. Das ganze findet am kommenden Montag auf dem QA-Server statt.

Wenn das hochgesteckte Ziel erreicht wird, bekommt ihr als Teilnehmer für eine Woche Doppel-XP. Für eine MMORPG-Neuveröffentlichung sollte das eigentlich kein großes Problem sein, aber Steamcharts zufolge halten sich die Spielerzahlen in Grenzen. Lediglich 313 waren im Schnitt in den letzten 30 Tagen gleichzeitig online. Woran das liegen könnte, erfahrt ihr womöglich auch im "Let's Try"-Video von GG-User Vampiro (User-Video: Let's Try Shroud of the Avatar).