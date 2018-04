The Division: Verfilmung bekommt einen neuen Regisseur

PC XOne PS4

Über die geplante Verfilmung des MMORPGs The Division (Testnote: 8.5) von Ubisoft Motion Pictures ist nach wie vor noch nicht viel bekannt. Wie das Entertainment-Magazin Variety nun berichtet, soll es kürzlich einen Wechsel auf dem Regiestuhl gegeben haben. Demnach soll Stephen Gaghan (Syriana, Gold), den Ubisoft ursprünglich Anfang 2017 engagierte, das Projekt inzwischen verlassen haben und durch den Filmemacher David Leitch ersetzt worden sein.

David Leitch war in der Vergangenheit unter anderem als Producer und Executive Producer in die beiden John-Wick-Filme involviert und zeichnete als Regisseur für das 2017 erschienene Atomic Blonde verantwortlich. Sein nächster Film ist Deadpool 2, der am 17. Mai in den Kinos starten wird. Aktuell arbeitet Leitch mit Dwayne „The Rock“ Johnson und Jason Statham am Fast-and-Furious-Spin-off Hobbs & Shaw, das im Herbst dieses Jahres in die Produktion starten soll. Das bedeutet auch, dass die Dreharbeiten zu The Division nicht vor 2019 starten werden.

Neben Ubisoft Motion Pictures sind noch drei weitere Produktionsfirmen in das Projekt involviert. Dabei handelt es sich um 87Eleven Productions, das David Leitch und der Produzentin Kelly McCormick (Atomic Blonde, Deadpool 2) gehört, Nine Stories Productions - das Filmstudio des Schauspielers Jake Gyllenhaal (Nightcrawler, Everest) und der Produzentin Riva Marker (Stronger, Beasts of Nation), sowie Freckle Films, das Studio der Schauspielerin Jessica Chastain (Interstellar, The Martian) und der Produzentin Kelly Carmichael (Awake, Nine). Gyllenhaal und Chastain werden auch die Hauptrollen in der Verfilmung übernehmen.