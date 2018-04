God of War: Action-Adventure erhält Photo-Modus // Accolades-Trailer

PS4

Wie Sony Interactive Entertainment anlässlich eines Livestreams zum heutigen offiziellen Launch von God of War (im Test, Stunde der Kritiker) via Twitter preisgab und mit zwei kurzen Video-Einspielungen teaserte, wird das neue 3D-Action-Adventure von Göttersohn Kratos mit einem kostenlosen After-Launch-Update einen Photo-Modus implementiert bekommen.

Ähnlich wie der bereits bekannte Photo-Mode bei Uncharted - The Lost Legacy, wird dieser bei God of War vom Umfang her ebenfalls unterschiedliche Kamera-Einstellungs-Optionen und diverse Modifikationen für die Charaktermodelle bieten. Dazu soll der Modus mit einem besonderen Feature versehen sein: Wenn ihr diesen nutzt, wird es euch möglich sein, dem bärbeißigen und eigentlich immer grimmig dreinblickenden Kratos ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern!

Der nachfolgende neue "Accolades-Trailer", den Publisher Sony kürzlich veröffentlichte, stimmt euch nochmal kurz auf das heute erscheinende und PS4-exklusive Abenteuer von Kratos und seinem Sohn ein.