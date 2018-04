Humble Store: Satellite Reign für kurze Zeit gratis

PC Linux MacOS

Humble Store bietet aktuell den Taktik-Shooter Satellite Reign (zum Indie-Check) für kurze Zeit kostenlos an. Bei der verschenkten Version handelt es sich um ein Steam-Key (Windows, Mac und Linux). Bei Steam ist der Titel derzeit zum Preis von 27,99 Euro zu haben. Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht und endet morgen, um 19:00 Uhr (deutscher Zeit).

Vom Entwickler 5 Lives wird Satellite Reign als ein geistiger Nachfolger der Syndicate-Spiele beschrieben, an denen der Studio-Mitgründer und Programmierer Mike Diskett seinerzeit mitwirkte. Das Spiel ist in einem open-World-Szenario einer düsteren Cyberpunk-Metropole angesiedelt, in der Konzerne die Macht übernommen haben. Ihr befehligt eine Gruppe von vier Agenten, die sich zur Aufgabe gemacht hat, den mächtigen Großkonzern Dracogenics zu stürzen, der sein Geld mit der Unsterblichkeit der Reichen auf Kosten der Armen verdient.