God of War: Update 1.10 steht zum Download bereit // Neues Feature-Video

PS4

God of War ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

God of War ab 79,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der offizielle Release von God of War (im Test, Stunde der Kritiker) erfolgt zwar erst am morgigen Freitag, trotzdem bekommt das neueste Schnetzelabenteuer um Kratos mit dem offiziellen Update 1.10 bereits Verbesserungen spendiert. Der aktuelle Patch nimmt, neben diversen Bugfixes und Tunings, auch Anpassungen am Schwierigkeitsgrad der Gegner vor und überarbeitet die Spielökonomie. Zusätzlich werden bei den Untertiteln jetzt die Sprecher vor dem Text angezeigt.

Ebenso wurde von Sony Interactive Entertainment bereits gestern ein neues Gegner-Video veröffentlicht, das sich mit einem der zahlreichen Feindtypen befasst und euch diesen näher vorstellt. Im Fokus stehen in dem etwas mehr als einminütigen Clip die "Revenants", mörderische Hexen, die euch aus dem Hinterhalt mit ihren giftigen Attacken gefährlich werden können. Das besagte Video könnt ihr euch direkt nachfolgend anschauen.