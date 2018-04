2. Retrobörse bei München am 28. April 2018

Im Februar 2017 fand in München die 1. Münchner Retrobörse für klassische Videospiele in der Nachtkantine statt. Aufgrund der positiven Resonanz bei Besuchern und Ausstellern wird es am Samstag, den 28. April 2018 in der Zeit von 11 bis 16 Uhr eine Neuauflage geben. Im Gegensatz zum Vorjahr wird die Veranstaltung dieses Mal jedoch nicht direkt in München, sondern in der Hachinga Halle in Unterhaching bei München stattfinden, die allerdings gut mit der S-Bahn erreichbar sein und zudem über mehr Parkmöglichkeiten verfügen soll.

Für einen Eintrittspreis von sechs Euro pro Person könnt ihr im Angebot von verschiedenen Händlern und Privatanbietern stöbern, die eine breite Auswahl an Hard- und Software sowie Merchandising-Artikel rund um klassische Videospielkonsolen und Heimcomputer anbieten. Zudem wird es auch wieder ein kleines Rahmenprogramm geben. Wie bereits im letzten Jahr ist das Team von Arcade Dreams mit einigen Anspielstationen verschiedener Beat'em Ups vor Ort. Darüber hinaus wird sich der neue Online-Marktplatz Retroplace vorstellen, der neben einer Bomberman-Challenge auch kostenlose Muffins und Dosengetränke bereitstellen wird.