How to die in a Morgue: Auftaktepisode des 2D-Adventures ab 20.4. als Gratis-Download

Im Oktober des vergangenen Jahres informierten wir euch ausführlich über den Inhalt, die Hintergründe und den seinerzeit aktuellen Entwicklungsstand des Indie-Projekts How to die in a Morgue, für dessen Realisierung ein vierköpfiges Team verantwortlich ist, dem auch unser User dotdan (Daniel Rottinger) angehört.

Bereits zum damaligen Zeitpunkt stand fest, dass der Titel als Episodenformat veröffentlicht wird. Nach etwa neun Monaten Entstehungszeit ist es nun soweit: Am 20. April 2018 erscheint die Auftaktepisode des 2D-Pixellook-Adventures, dessen etwa 290 Megabyte umfassender Download euch via der Indie-Games-Plattform itch.io sowohl für Windows als auch für MacOS kostenfrei zur Verfügung steht.

Im Spiel ist es als Mafioso Marcello eure Aufgabe, einen Ring aus einer Leichenhalle zu entwenden. Unter anderem erwarten euch im Verlauf der etwa 15 Minuten Spielzeit vier Räume, die es zu untersuchen gilt, ein als atmosphärisch beschriebener Soundtrack sowie „abgedrehte Rätsel und schwarzer Humor“. Darüber hinaus könnt ihr bei Bedarf jederzeit zwischen der deutschen und englischen Sprache wechseln.

Zu den weiteren Merkmalen von How to die in a Morgue zählen der (weitestgehende) Verzicht auf ein Interface, und auch auf ein Inventar werdet ihr nicht zurückgreifen können, sodass der Spielcharakter stets nur einen Gegenstand in den Händen halten kann.

Abschließend könnt ihr euch den vor wenigen Minuten veröffentlichten Launch-Trailer anschauen, der euch im Verlauf von etwa 30 Sekunden einen ersten Eindruck vom Titel vermittelt. Weitere (Hintergrund-)Informationen zur Umsetzung des Projekts bietet euch der begleitende Podcast, dessen jüngste Ausgabe sich unter anderem um die Übersetzung oder auch die Pressearbeit dreht. Sobald Details zu den weiteren Episoden von How to die in a Morgue preisgegeben werden, werden wir euch zeitnah darüber informieren.