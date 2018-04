Kurztest: Radical Heights – Battle Royale für Großkapitalisten

PC

Battlegrounds, Fortnite und nun Radical Heights: Der Markt der Battle-Royale-Titel wächst, auch Boss Key will ein Stück vom Kuchen. Der Kurztest verrät, warum das wohl eher nicht klappen wird.

An den Automaten bucht ihr Geld ab oder kauft neue Ausrüstung.

Money, Money, Money

Quadrat um Quadrat verkleinert sich die Zone.

Early Access, den man merkt

Diese Boxen winken mit gutem Loot, locken durch ihre lauten Geräusche aber auch andere Spieler an.

Meinung: Dennis Hilla Eigentlich braucht es für mich keinen weiteren Battle-Royale-Titel. Will ich ernsthafte Duelle und realistisches Gunplay, greife ich zu PUBG, für albernen Spaß ist eine Runde Fortnite das Richtige. Radical Heights legt beim Thema Abgedrehtheit zwar noch eine Schippe oben drauf, erweitert das Spielprinzip aber nicht ausreichend, um einen nennenswerten Mehrwert zu bieten. Da hilft auch die nette Idee, dass es sich beim Überlebenskampf um eine Gameshow handelt, nichts. Was ich dem Spiel aber tatsächlich hoch anrechne, sind die kleinen Tutorial-Fenster, die in der Aufwärmphase eingeblendet werden und den Einstieg erleichtern.



Das System rund um den schnöden Mammon ist zwar nett, sorgt aber für teilweise unfaire Vorteile reicherer Spieler. Auch die Waffen-Spawnpunkte sind noch stark verbesserungswürdig. Was sich kaum auswirkt, ist die Raster-Verengung der Karte, dafür gibt es nette Ideen wie Trampolins als Spezial-Items. Unterm Strich bleibt Radical Heights zwar ein netter Battle-Royale-Titel mit durchaus spaßigen Schießereien, der aktuell jedoch an zu vielen Early-Access-Problemen krankt und zu wenig eigene Ideen bringt, um sich ernsthaft gegen die beiden großen Konkurrenten durchsetzen zu können. Zudem bleibt mir stets das Gefühl im Hinterkopf, dass der Titel nur veröffentlicht wurde, um auf den Hype-Train aufzuspringen. Eigentlich braucht es für mich keinen weiteren Battle-Royale-Titel. Will ich ernsthafte Duelle und realistisches Gunplay, greife ich zu PUBG, für albernen Spaß ist eine Runde Fortnite das Richtige. Radical Heights legt beim Thema Abgedrehtheit zwar noch eine Schippe oben drauf, erweitert das Spielprinzip aber nicht ausreichend, um einen nennenswerten Mehrwert zu bieten. Da hilft auch die nette Idee, dass es sich beim Überlebenskampf um eine Gameshow handelt, nichts. Was ich dem Spiel aber tatsächlich hoch anrechne, sind die kleinen Tutorial-Fenster, die in der Aufwärmphase eingeblendet werden und den Einstieg erleichtern.Das System rund um den schnöden Mammon ist zwar nett, sorgt aber für teilweise unfaire Vorteile reicherer Spieler. Auch die Waffen-Spawnpunkte sind noch stark verbesserungswürdig. Was sich kaum auswirkt, ist die Raster-Verengung der Karte, dafür gibt es nette Ideen wie Trampolins als Spezial-Items. Unterm Strich bleibt Radical Heights zwar ein netter Battle-Royale-Titel mit durchaus spaßigen Schießereien, der aktuell jedoch an zu vielen Early-Access-Problemen krankt und zu wenig eigene Ideen bringt, um sich ernsthaft gegen die beiden großen Konkurrenten durchsetzen zu können. Zudem bleibt mir stets das Gefühl im Hinterkopf, dass der Titel nur veröffentlicht wurde, um auf den Hype-Train aufzuspringen.

Radical Heights PC

[4] Userwertung 0.0 Pro Tutorials im Warmup-Menü

Schneller, actionreicher Spielablauf

Einige spaßige Ideen (Trampolin) Contra Waffenspawns nicht ausgeglichen

Geldsystem birgt Probleme

Detailarme Grafik

Gelegentliche Netzwerkprobleme

Wirkt, als wäre es schnell veröffentlicht worden, um am Battle-Royale-Hype mitzuverdienen

Noch erkennbar früh in der Entwicklung

Battle-Royale-Shooter sind seit geraumer Zeit der letzte Schrei, auch wenn dem ehemaligen Platzhirrschenmittlerweile vondas Wasser abgegraben wird. Nun will auch das vongegründete Studio Boss Key Productions mitmischen: Mit dem Free-to-Play-Titelhat die Softwareschmiede überraschend einen neuen Early-Access-Titel mit dem beliebten Spielprinzip auf Steam gebracht, nachdem ihr Erstlingswerkkeinen großen Erfolg verbuchen konnte.Radical Heights will sich durch einige eigene Ideen von den großen Konkurrenten(PUBG) undabheben. Das Spielprinzip wurde um den Faktor Geld erweitert und die Karte wird nun in Rastern verengt, nicht wie bisher bekannt in einem kreisförmigen Radius. Wesentliche Neuerungen sind das allerdings nicht.Wie aus PUBG oder Fortnite bekannt, werdet ihr auch in Radical Heights mit 99 anderen Spielern in ein abgeschlossenes Gebiet geworfen und müsst in einer immer kleiner werdenden Zone ums nackte Überleben kämpfen. "Geworfen" trifft es hier tatsächlich ganz gut, anstatt aus einem Flugzeug abzuspringen findet ihr euch nach der Aufwärmphase plötzlich irgendwo über der Spielwelt wieder und könnt somit nicht komplett frei bestimmen, wo ihr landen wollt. Damit geht eine wichtige taktische Komponente verloren.Waffen, Ausrüstung oder zusätzliche Inventarslots findet ihr in der Spielwelt verteilt. Zudem ist es möglich, neue Objekte zu kaufen. In der Spielwelt findet ihr Geld, mit dem ihr an Automaten neue Waffen und Rüstungen kaufen könnt oder eure Lebensenergie auffrischt. Während das zunächst vielversprechend klingt, birgt es so seine Problemchen: Da ihr einen Bruchteil eures Geldes nach eurem Ableben behaltet und in der nächsten Partie an Geldautomaten abheben könnt, kommt ihr mitunter sehr früh an sehr mächtige Waffen. In Kombination mit den vorsichtig ausgedrückt nicht idealen Spawn-Punkten der Ausrüstung ist es mir so mehrfach passiert, dass ich zwei Minuten durch die Welt gerannt bin, ohne ein einziges Teil gefunden zu haben, nur um von einem wohlhabenden Spieler gnadenlos niedergemäht zu werden. Das nervt und sorgt für eine Menge Frust; ihr könnt es aber natürlich auch zum persönlichen Vorteil nutzen.Deutlich gelungener, wenn auch nicht revolutionär, ist das neue System der Map-Verkleinerung. Die Karte ist in viereckige Raster aufgeteilt, von denen in definierten Zeitabständen einige zu unsicheren Zonen erklärt werden und so der Spielbereich verkleinert wird. Am Ende eines Matches müssen sich die letzten Überlebenden in einem kleinen Kreis bekriegen, so soll wohl übermäßiges Camping verhindert werden.Radical Heights ist deutlich anzumerken, dass es sich erst seit einigen Monaten in der Entwicklung befindet. Die an sich sehr knallige, an Fortnite in Neon erinnernde, Optik, wird noch allzu oft von unschönen, texturlosen Gebäuden und Umgebungen unterbrochen. Auch der Netzcode läuft noch nicht ganz stabil, im Test hatte ich oft mit Lags zu kämpfen und die Menüs sind noch etwas unübersichtlich und nur teilweise ins Deutsche übersetzt. Was mir außerdem besonders fies aufgestoßen ist: Das Fadenkreuz ist so dick gestaltet, dass es bisweilen weiter entfernte Gegner verdeckt.Was hingegen bereits sehr gut funktioniert, ist der Sound. Nicht, dass euch übermäßig brachiale Effekte oder tolle Waffengeräusche erwarten, doch die Ortung von Gegnern anhand der von ihnen verursachten Geräusche funktioniert gut. Spielt ihr mit Headset und lauscht dem Spiel aufmerksam, wisst ihr oftmals, von wo der Feind kommt und habt ihn bereits besiegt, bevor er euch überhaupt bemerkt.