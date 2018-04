Ein Jahr Zankstelle: Jubiläumspodcast und Gewinnspiel

„Um die Welt ein kleines bisschen besser, schöner und bunter zu machen, wurde ein neues Podcast-Projekt ins Leben gerufen.“ Vor ungefähr einem Jahr begann mit diesen Worten die News zur Premierenfolge des GamersGlobal-User-Podcast „Die Drei von der Zankstelle“. Aus Anlass des einjährigen Bestehens des Podcasts (sowie des erfolgreichen Aushaltens durch die Hörer), blicken Jürgen, Jonas -ZG- und Sebastian -ZG- auf die kurze, aber dennoch wechselvolle Zeit zurück und gewähren einen kleinen Blick hinter die Kulissen.

Dabei sprechen die drei unter anderem darüber, welche Erwartungen sie an dieses Vorhaben hatten, ob sie sich erfüllt haben und welche Ansprüche sie zukünftig verwirklichen wollen. Technische Problemchen, das erstmalige Hören der eigenen Stimme, die Organisation vor, während und nach den Aufnahmen, Recherche und Qualität... Kurz: die Liste der Hürden, die genommen werden wollten, sowie der damit einhergehende Lernprozess werden euch auf kurzweilige Art näher gebracht.

Um euch das Hören weiter zu versüßen, könnt ihr auch etwas gewinnen. PC-Spiele! Als Hauptpreis winkt eine Retailversion von Ghost Recon - Wildlands. Des Weiteren drei Steamkeys: Life is Strange Staffel 1, Borderlands GotY und The Walking Dead Staffel 1. Was ihr machen müsst, um in die Verlosung zu kommen, erfahrt ihr im Jubiläumspodcast. Der Teilnahmeschluss ist der 19. Mai 2018.