Playlink: Erfahrungsbericht zu Sonys "Partyspielen per Smartphone"

Wissen ist Macht

Wer ist bloß der Mann auf dem Foto?

That's you

Was die Teekanne mit der Frage zu tun hat, erschließt sich nicht wirklich...

Singstar Celebration

Auch Wake me up von Avicii könnt ihr singen.

Frantics

In Lauf Ninja, Lauf! müsst ihr eure Gegner in Hindernisse schubsen.

Dieser Bericht ist die (redigierte) "Abschlussarbeit" unseres Schülerpraktikanten Andrej, der eine Woche lang in der Redaktion war.ist eine Sammlung von insgesamt sechs Spielen für die PS4, aus denen ich mir vier ausgesucht und angetestet habe. Bei allen in der Kollektion enthaltenen Titeln handelt es sich um Minispiele, die ihr alleine oder mit bis zu sechs Freunden angehen könnt. Das Besondere an den Playlink-Titeln ist, dass ihr euer Smartphone oder Tablet als Controller benutzt, ähnlich wie bei den. Für jeden der Titel benötigt ihr zusätzlich eine kostenfreie App, diese stehen für iOS- und Android-Geräte zum Download bereit.Bei dem ersten getesteten Spiel handelt es sich um ein Quiz. Doch bevor es mit dem fröhlichen Fragen-Beantworten losgeht, müsst ihr aus verschiedenen abgedrehten Charakteren euren Favoriten aussuchen und ihm einen Namen geben. Wie für Titel seiner Zunft üblich, sind auch beidie Fragen in verschiedene Kategorien eingeteilt. So müsst ihr euer Wissen beispielsweise in Themenfeldern wie Weltgeschichte, berühmte Europäer, Nordamerikanische Geschichte und einige Andere. Die Fragen können zum Beispiel "Wer war der Erste Mensch auf dem Mond" oder "In welcher texanischen Stadt wurde J. F. Kennedy erschossen" laute, Ihr habt stets vier Antwortmöglichkeiten aus denen ihr wählen könnt.Einen Kniff bekommt das bekannte Prinzip durch die Fallen. Zwischen den einzelnen Fragerunden könnt ihr eurem Gegner zum Beispiel die möglichen Antworten mit Glibber verschleimen und er muss sie erst freiwischen, was ihn natürlich wertvolle Zeit kostet. Habt ihr viel Glück, erhaltet ihr zwei zusammengesteckte Fallen und könnt eurem Gegenüber damit gleich zwei Effekte um die Ohren hauen.Jedoch müsst ihr in Wissen ist Macht nicht immer nur Fragen beantworten. In einem Minispiel beispielsweise sollt ihr Sehenswürdigkeiten Städten zuordnen, wie das Brandenburger Tor zu Berlin. In einer andere Variante müsst ihr bestimmte Objekte ihrem rechtmäßigen Erfinder zuordnen. Dabei könnt ihr euch zwischen zwei Personen entscheiden. Am Ende einer Partie müsst ihr noch eine Pyramide erklimmen, dafür gilt es am schnellsten die Fragen zu beantworten, wodurch ihr immer höher steigt. Wer als erster die Spitze erreicht, gewinnt.Wissen ist Macht richtet sich an all jene, die gerne ihr Allgemeinwissen mit dem ihrer Freunde vergleichen. Ich fand allerdings, dass es schnell langweilig wird, weil die Fragen sehr einfach zu beantworten sind. Immerhin ist die Grafik des Spiels einigermaßen nett geworden, die Cartoon-Knet-Optik gefällt mir ganz gut.Das zweite Spiel der Sammlung könnt ihr ebenfalls mit zwei bis sechs Freunden spielen. Am Anfang der Partie macht jeder ein Foto von sich, dieses fungiert anschließend als Avatar im Spiel.Wie der Name bereits andeutet, könnt ihr inbeweisen, wie gut ihr euch gegenseitig kennt. Der Sprecher stellt lustige bis hin zu unangenehmen Fragen, beispielsweise wer auf meiner Schulter einschlafen dürfte. Geantwortet wird in diesem Beispiel allerdings nicht mit Worten, sondern ihr müsst eure Lösung zeichnen. Eine andere Variante ist, dass das Spiel euch vor einige Auswahlmöglichkeiten stellt und ihr dann die für euch passendste auswählt. Eure Freunde müssen tippen, wie ihr euch entscheidet.Das Prinzip hinter That's you fand ich durchaus spaßig und kannte ich in der Form auch noch nicht. Jedoch geht naturgemäß ein Großteil des Charmes verloren, wenn ihr mit Leuten spielt, die ihr nicht wirklich kennt.Jetzt gilt es, eure Gesangstalente auszupacken und schamlos drauflos zu singen!erfindet die Reihe nicht neu, ihr wählt aus einer vorgegebenen Songauswahl euren Favoriten und trällert los. Beispielsweise könnt ihr Hello vonoder Want to want me vonzum Besten geben, euer Smartphone beziehungsweise Tablet fungiert als Mikrofon.Singstar Celebration unterstützt Sangestruppen von bis zu acht Leuten. Ihr könnt aber natürlich auch solo singen, solltet ihr keine willigen Freunde in greifbarer Nähe haben. Zu zweit könnt ihr im Battle-Duett herausfinden, wer der bessere Sänger ist. Ich fand es spaßig, die aus älteren Charts bekannten Lieder mit meiner engelsgleichen Stimme aufzuwerten...Der letzte Titel, den ich euch vorstelle, ist wieder in netter Knet-Optik gehalten. Ihr könnt allein oder mit bis zu vier Freunden spielen, euch wird zufällig eine Tierart zugewiesen und diese ist fortan euer Charakter.teilt sich in verschiedene Minispiele wie "Lauf Ninja, Lauf!" oder "Fallschirmspringen". In ersterem Modus müsst ihr eure Gegner in Hindernisse schubsen, so dass sie im Idealfall alle drei Leben verlieren und aus dem Spiel fliegen.Solltet ihr einmal ausscheiden, müsst ihr euch nicht vor Langeweile fürchten, ihr könnt das Spielgeschehen immer noch beeinflussen. Beispielsweise könnt ihr auf eurem Handy einen Gegner auswählen und ihn einfrieren. Durch andere Items, wie Dynamit, könnt ihr euren Mitspielern ebenfalls stark zusetzen.Habt ihr in den einzelnen Minispielen versagt, könnt ihr mit etwas Glück bei der abschließenden Kronenauktion noch etwas rausreißen. Hier wählt ihr, auf viele Kronen ihr bieten wollt. Eine hohe Anzahl zu gewinnen ist zwar unwahrscheinlich, allerdings entscheidet ihr die Partie bei erfolgreichem Ausgang so auch für euch. Frantics ist ein lustiges Spiel und hat mir viel Spaß gemacht, was nicht zuletzt an dem etwas schrägen Humor liegt. Von den vier getesteten Playlink-Titeln hat es mir am besten gefallen.