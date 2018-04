Darkest Dungeon: Ancestral Edition physische Box für Switch ab heute erhältlich // PS4 ab 3. Mai

PC Switch XOne PS4 PSVita iOS Linux MacOS

Die Anfang April angekündigte Retail-Version des preisgekrönten Darkest Dungeon (zum GamersGlobal-Test von Darkest Dungeon) in der Ancestral Edition ist ab heute für die Nintendo Switch als physische Box erhältlich. Das für 39,99 Euro erhältliche Spiel zum Anfassen wurde von Headup Games gemeinsam mit Merge Games verwirklicht. Der Titel selbst stammt von den Red Hook Studios.

Neben dem Hauptspiel enthält die Retail-Version auch die beiden DLCs The Crimson Court und The Shieldbreaker. Die Retail-Box für die Playstation 4 folgt am 3. Mai für 29,99 Euro (zum PSN-Check von Darkest Dungeon).

Darkest Dungeon ist ein anspruchsvolles, rundenbasiertes Gothic-Rollenspiel mit Roguelike-Elementen, bei dem es um die psychologischen Belastungen bei Abenteuern geht. Ihr müsst eine Gruppe Helden rekrutieren und trainieren, um die Dungeons rund um euer Anwesen zu säubern. Der Titel bietet den Herstellerangaben zufolge unter anderem folgende Features: