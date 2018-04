Nintendo Labo Toy-Con 01 Multi-Set: Unboxing & Building im Video

Switch

Ende der kommenden Woche wird Nintendo mit „Nintendo Labo“ sein interaktives Bastel- und Spielerlebnis in mehreren Ausführungen auf den Markt bringen. Die US-Kollegen von Polygon haben sich ein Exemplar des Toy-Con-01-Multi-Sets geschnappt und auf YouTube ein Unboxing- und Building-Video veröffentlicht. Den Clip könnt ihr euch weiter unten anschauen.

In dem Video zeigen die beiden Redakteure Simone de Rochefort und Brian David Gilbert zunächst, was in dem großen Paket alles drin steckt und bauen anschließend das Toy-Con RC Car. Das 69,95 Euro teure Multi-Set, sowie das Robo-Set (79,99 Euro) und das Design-Set (9,99 Euro) könnt ihr über Amazon vorbestellen. Der Release erfolgt am 27. April 2018.