Assassin's Creed Origins: Jetzt "Modding" durch Animus-Systemsteuerung

PC XOne PS4

Exklusiv für die PC-Version von Assassin's Creed Origins (im Test, Note: 9.0) erscheint heute ein kostenloser DLC, der die so genannte Animus-Systemsteuerung mit sich bringt. Mit diesem neuen Feature will Ubisoft den Fans ermöglichen, das Spielerlebnis in die eigene Hand zu nehmen und durch verschiedene Parameter an die eigenen Vorlieben anzupassen.

Insgesamt wird es 70 verstellbare Werte geben, die in 11 Kategorien eingeteilt wurden. Manche dienen nur dazu, das Aussehen des Charakters zu ändern. Beispielsweise könnt ihr anstelle von Bayek einen anderen Charakter, wie Aya oder Hepzefa, steuern. Aber auch am eigentlichen Spiel dürft ihr Änderungen vornehmen. So könnt ihr unter anderem die Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen, oder euren Gegnern mehr Schaden zufügen. Natürlich könnt ihr diese Werte bei Bedarf auch nach unten regulieren und euch das Spiel so schwerer gestalten.

Sollten euch die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten überfordern, so könnt ihr auf voreingestellte Parameter zurückgreifen. Als Beispiel sei hier der Godmode genannt, durch den ihr einen nahezu unbesiegbaren Hauptcharakter erhaltet.

In einem Video, das ihr euch unterhalb dieser Zeilen ansehen könnt, stellt der Producer von Assassin's Creed Origins, Jose Araiza, die Animus-Systemsteuerung etwas genauer vor.