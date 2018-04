Battlefield 5 angeblich mit Battle-Royale-Modus

PC XOne PS4

Seit dem Erfolg von Playerunknown's Battlegrounds (Testnote: 7.0) ist der Battle-Royale-Modus in aller Munde und immer mehr Studios versuchen, das beliebte Spielprinzip in eigenen Spielen anzubieten. Nachdem es bereits kürzlich Gerüchte über Battle Royale im kommenden Call of Duty - Black Ops 4 gab, soll angeblich auch DICE den Modus für Battlefield 5 planen.

Die Info stammt von der Technologie-Website Venturebeat, die sich dabei auf eine anonyme Entwickler-nahe Quelle beruft. Auf Anfrage wollte der Publisher Electronic Arts die Sache nicht kommentieren. Bis also eine offizielle Bestätigung erfolgt, ist das alles bloß ein Gerücht. Das neue Battlefield soll im Rahmen der diesjährigen E3 vorgestellt werden und in Los Angeles für die Besucher auch spielbar sein. Kurz darauf soll dann auch die Beta-Phase starten.