Neo Geo Mini? SNK plant eine Konsolen-Enthüllung

Neben Sega plant offenbar auch SNK demnächst eine Mini-Konsole auf den Markt zu bringen. Wie SNK-Japan jüngst über den offiziellen Twitter-Account (via Gematsu) verkündete, möchte man anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Unternehmens in Kürze eine neue Konsole enthüllen. Dies sei „ein Ausdruck der Dankbarkeit für die Treue der Fans“, so der Hersteller.

Auf dem System werden laut der Beschreibung besonders beliebte Neo-Geo-Spiele vorinstalliert sein. Wie viele und welche Titel das sein werden, ist noch nicht bekannt, der Tweet erwähnt aber populäre Spielserien, wie King of Fighters, Fatal Fury, Samurai Shodown und Metal Slug. Unklar ist bisher auch, welche Hardware das Gerät nutzen, oder was es kosten wird. Sobald die offiziellen Infos dazu veröffentlicht werden, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.