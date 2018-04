Oddmar: Actionreicher Jump&Run-Platfomer für iOS erschienen

iOS

Von Entwickler Mobge (Leo's Fortune) wurde mit Oddmar ein actionreicher Jump&Run-Titel in Apples iTunes-Store veröffentlicht. Als gleichnamiger Wikinger kämpft und hüpft ihr euch durch 24 handdesignte und visuell hübsch gestaltete Levels im Comic-Look, die im Szenario der Nordischen Mythologie angesiedelt sind. Neben allerlei kniffligen Sprungpassagen und physikbasierten Puzzeln warten dort auch jede Menge Gegner auf euch, die es zu besiegen gilt. Im Laufe eures Abenteuers, das euch unter anderem in gefährliche, unterirdische Minen und verschneite Berge führen wird, könnt ihr magische Waffen und Schilde finden, die euch das Überleben in den abwechslungsreichen Levels erleichtern sollen.

Wie das Ganze in Bewegtbildern aussieht, könnt ihr dem Launch-Trailer zu Oddmar entnehmen, den wir für euch am Ende dieser News zum Abruf eingebunden haben. Weitere optische Eindrücke aus dem Spiel erhaltet ihr in unserer Screenshot-Galerie.

Der Action-Adventure-Platformer ist ab sofort für iPad und iPhone (benötigt iOS-Version 11.0 oder höher) zum Preis von 4,99 US-Dollar erhältlich.