God of War: Augmented-Reality-App Mimir's Vison veröffentlicht

Sony hat heute die neue God Of War-App Mimir's Vision für Android und iOS veröffentlicht. In dieser kann man die nordische Welt von Kratos' neuem Abenteuer (im Test) bereits vor dem Release am Freitag erkunden.

In dem Smartphone-Programm könnt ihr in der Spielwelt an bestimmte Punkte heranzoomen und erfahrt so mehr über deren Hintergrundgeschichte. Der Name der App basiert auf dem Charakter Mimir, der auch im Hauptspiel vorkommt. Dieser kennt die gesamte Welt und führt euch mit seinem reichhaltigen Wissen durch selbige.

Um Mimir's Vision auf eurem Smartphone nutzen zu können, braucht ihr mindestens ein Android-Telefon mit dem Betriebssystem in der Version 7.0, zudem muss ARCore auf diesem laufen. Nutzt ihr ein Apple-Gerät, braucht ihr mindestens iOS 9.0.