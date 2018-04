PUBG: Brendan Greene über Games as a Service, die rote Zone & Fortnite

PC XOne iOS Android

In einem Interview mit den Kollegen von Eurogamer hat Brendan Greene, auch bekannt als der Schöpfer des Battle-Royale-Dauerbrenners Playerunknown's Battlegrounds, zu einigen Punkten des Spiels Stellung bezogen. So soll PUBG laut ihm als Game as a Service ausgebaut werden.

Wir wollen das Spiel als eine Plattform für Spielmodi aufbauen, nicht nur für Battle Royale, sondern für andere Modi, wie die, die wir auf den Eventservern zur Verfügung gestellt haben oder solche, die die Community selbst gestaltet.

Auch sprach er in dem Interview über die rote Zone. In dieser hagelt es Bomben, Spieler die es nicht rechtzeitig in Deckung schaffen, segnen schneller das Zeitliche als sie den Namen des Spiels aussprechen können. Aufgrund dieses Umstandes gab es bereits zahlreiche Wünsche aus der Spielerschaft, die rote Zone komplett aus PUBG zu entfernen. Greene sieht die Schuld jedoch bei den Spielern, nicht der Mechanik.

Wenn du in der roten Zone stirbst, bist du – es tut mir leid – einfach kein sonderlich guter Spieler. Es gibt eine Sicherheitszone von 100 Metern um sie herum und in Gebäuden gibt es nur eine geringe Chance, dass du getroffen wirst. Es gibt sie nicht ohne Grund, sie sieht cool aus und sorgt für Spannung.

Weiter spricht Greene über den schärfsten Konkurrenten, Fortnite Battle Royale. So weist er beispielsweise Vorwürfe von sich, die Emotes hätten sie aus Epic Games Titel geklaut. Die PUBG Corporation hätte sie bereits aufgezeichnet, bevor Fortnite überhaupt angekündigt worden sei.

Das komplette Interview (in englischer Sprache) findet ihr in den Quellenangaben.