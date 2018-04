Minecraft: 50.000 Spieler von durch Skins installiertem Virus befallen

PC Switch 360 XOne PS3 PS4 WiiU 3DS PSVita iOS Linux MacOS Android Browser andere

In Minecraft wurden über 50.000 Spieler von einem Virus infiziert, der in Verbindung mit bestimmten Skins steht. In der Skin-Galerie des Bauklötzchen-Titels finden sich aktuell zahlreiche Charaktermodelle, die die Schadsoftware mit sich bringen.

Das auf Computersicherheit spezialisierte Unternehmen Avast hat die Malware identifiziert und den Entwickler Mojang informiert. Avast bezeichnet das Grundgerüst des Virus aber als recht einfach. Daraus schließt die Firma, dass es sich bei den Tätern nicht um professionelle Verbrecher, sondern um Personen handelt, die die Malware nach einer Schritt-für-Schritt-Anleitung geschrieben haben.

Ungefährlich ist die Schadsoftware aber nicht, im Gegenteil. Seid ihr betroffen, kann es euch passieren, dass eure Festplatten formatiert oder Systemdateien entfernt werden. Ein nahezu sicheres Zeichen, dass ihr euch mit dem Virus infiziert habt, sind Nachrichten im Posteingang eures Accounts. Diese lauten beispielsweise "You Are Nailed, Buy A New Computer This Is A Piece Of Sh*t", "You have maxed your internet usage for a lifetime" oder "Your a** got glued".

Weiterführende Informationen sowie die Bilder von drei Skins, die potenziell infiziert sind, findet ihr in den Quellen.