Dontnod Entertainment: Zwei unangekündigte Titel in Arbeit

PC XOne PS4

Mit Vampyr (Preview) wird der französische Entwickler Dontnod Entertainment (Remember Me - Testnote: 8.0), Life-is-Strange-Serie) Anfang Juni ein düsteres Action-Rollenspiel für PC und Konsolen auf den Markt bringen. Wie die französische Zeitung Le Figaro (via Resetera) nun meldete, soll das Studio aktuell noch mit zwei weiteren, bisher nicht angekündigten Projekten beschäftigt sein. Dem Bericht des Blattes zufolge will Dontnod demnächst an die Börse gehen. Entsprechende Dokumente wurden bereits bei der Finanzaufsicht AMF (Autorité des Marchés Financiers) in Frankreich eingereicht. In diesem Zusammenhang heißt es in Le Figaro dazu:

Dontnod hat 165 Angestellte und arbeitet mit weltführenden Publishern zusammen, darunter mit japanischen Publishern, wie Capcom (Remember Me), Square Enix (Life is Strange) oder Bandai Namco (kommendes Spiel wird dieses Jahr enthüllt), sowie dem französischen Publisher Focus Home Interactive (Vampyr). Ein viertes, noch geheimes Spiel befindet sich derzeit in Arbeit. Dontnod kündigte zudem an, sich derzeit in Verhandlungen mit einem führenden Publisher über die Entwicklung von zwei weiteren Spielen zu befinden.

Da das erste der beiden unbekannten Titeln noch dieses Jahre enthüllt werden soll, bekommen wir möglicherweise schon auf der diesjährigen E3 in Los Angeles etwas davon zu sehen.