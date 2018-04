E3 2018: Ubisoft gibt Termin für die Pressekonferenz bekannt

Nach Bethesda, Microsoft und Electronic Arts hat nun auch Ubisoft seine Termine für die anstehende E3 2018 in Los Angeles bekanntgegeben. Die geplante Pressekonferenz des französischen Entwicklers und Publishers wird am 11. Juni 2018, um 13:00 Uhr Ortszeit im Orpheum Theatre stattfinden. Hierzulande werdet ihr die PK ab 22:00 Uhr (deutscher Zeit) über einen Livestream verfolgen können. Details dazu sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Welche Spiele wir auf dem Event zu sehen bekommen, ist noch nicht bekannt. Sicher ist die Vorstellung von The Division 2. Die Entwicklung wurde Anfang März offiziell bestätigt. Gerüchten zufolge soll sich zudem ein Battle-Royale-Spiel im Division-Universum in Arbeit befinden. Sollte das stimmen, wäre ebenfalls eine Vorstellung auf der E3 denkbar. Weitere unbestätigte Gerüchte betreffen ein neues Splinter Cell und Watch Dogs 3. Zum letzteren wurden entsprechende Hinweise von Ubisofts Gaming-Assistant SAM geliefert. Ansonsten sind noch neue Details zu Beyond Good & Evil 2, Skull and Bones und The Crew 2 (Preview) wahrscheinlich.