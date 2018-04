Call of Duty - Black Ops 4 angeblich ohne Kampagne und mit Battle Royale

PC XOne PS4

Der kommende Ego-Shooter Call of Duty - Black Ops 4 wird angeblich erstmals in der Geschichte der Spielreihe komplett auf die traditionelle Einzelspielerkampagne verzichten. Das zumindest berichtet Polygon und beruft sich dabei auf mehrere Entwickler-nahen Quellen. Wie es heißt, wurde es mit der nahenden Veröffentlichung immer klarer, dass die Kampagne nicht rechtzeitig fertig wird, weshalb sich der Entwickler Treyarch seinen ganzen Fokus darauf verlagerte, den Multiplayer und den beliebten Zombie-Modus zu erweitern. Der Schwerpunkt soll dabei auf den kooperativen Mod liegen, die einen Ersatz für die Einzelspielerkampagne darstellen sollen.

Ähnliches berichten unter Berufung auf eigene Quellen auch Kotaku und Charlie Intel. Laut letzterem soll Call of Duty - Black Ops 4 angeblich auch einen Battle Royale Modus bieten, den man aus Spielen, wie Playerunknown's Battlegrounds (Testnote: 7.0) und Fortnite kennt. Der Modus soll bei den Shooter-Veteranen von Raven Software entstehen, die bereits seit dem ersten Black-Ops-Spiel an jedem Call-of-Duty-Titel mit entwickeln. Activision selbst wollte auf Anfrage die Gerüchte nicht kommentieren. Fans müssen sich also noch bis zum 17. Mai 2018 gedulden. Dann soll Call of Duty - Black Ops 4 im Rahmen eines Livestreams vorgestellt werden.