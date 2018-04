PC Linux MacOS

Double Kick Heroes ist ein Metal-Musikspiel mit Zombies und Story. Könnte aus dem Early-Access-Rhythmusspiel ein "Nummer 1"-Hit werden?

Zombies can't kill the metal, t he metal will live on!

Die Double Kick Heroes und ihr Gundillac

Die Story wird in Comics vorangetrieben.

In den Bosskämpfen müsst ihr den Gundillac auch vertikal steuern. Schafft ihr es nicht, den Boss bis zum Ende des Songs zu besiegen, überrollt er euch.

Musik, Editor und Leaderboards

Die Erstellung eigener Levels ist derzeit mit einigem Aufwand verbunden.

Im User-generierten Level zu Linkin Park - Numb braucht ihr flinke Finger.

Fazit

Metal-Musikspiel (Early Access)

Einzelspieler

Für Anfänger bis Profis

Preis: 14,99 Euro (derzeit 13,49 Euro)

In einem Satz: Schon jetzt fetziges Musikspiel mit großem Potential für Metalfreunde.

In unserer Rubrik Indie-Check stellen wir regelmäßig ein interessantes PC-Spiel eines unabhängigen Entwicklerstudios vor. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Das Licht der Gamingwelt hat es Ende 2015 beim Game Jam Ludum Dare erblickt, auf derGamescom 2017 hat es schließlich den Indie Award abgeräumt. Jetzt ist das Metal-Musikspielvom französischen Entwickler Headbang Club in den Early Access gestartet. Ich habe die Lautsprecher aufgedreht und in die Tasten gehauen, um rauszufinden, ob der Mix aus Zombies, Metal und Musikspiel wahrer Metal ist.Seit drei Monaten hat die Band Double Kick Heroes für ihren Gig geprobt. Und dann bricht ausgerechnet bei ihrem Auftritt die Zombieapokalypse aus. Und was macht man da? Natürlich die Flucht ergreifen. Also rein in den Gundillac und losgefahren! Ja, es gibt eine Story in Double Kick Heroes, die die Levels unterhaltsam miteinander verbindet – inklusive einiger Metal- und popkultureller Anspielungen. Mal müsst ihr ein entführtes Bandmitglied retten, mal trefft ihr in einem Knast auf zwei rivalisierende Gangs.Kern des Spiels ist es, heil durch den Song zu kommen. Dazu hat die Band ihr Schlagzeug mit Waffen verbunden. Während ihr durch die Levels rast, müsst ihr zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Knopf drücken (sei es auf Gamepad, Tastatur oder angeschlossener Musik-Peripherie!) und feuert so auf die euch verfolgenden Zombies oder menschlichen Gegner. Verfehlt ihr eine Note, schießt ihr nicht und werdet schließlich eingeholt, was zunächst Leben verbraucht und schließlich zum Game Over führt. Je rhythmischer ihr auf die Tasten hackt, desto besser wird eure Waffe. Umgekehrt kann sie aber auch wieder an Stärke einbüßen. Buttonmashing führt zur Überhitzung und damit zur Feuerpause. Den Schwierigkeitsgrad, der Faktoren wie die Zahl und das Tempo der Zombies beeinflusst, könnt ihr auch während der Story jederzeit ändern.Ein Musikspiel steht und fällt nicht nur mit einer funktionierenden Mechanik, sondern natürlich auch mit der Musik. In Double Kick Heroes stammt sie vom Videospielmusik- und Metal-Experten Frédéric "Elmobo" Motte Seine Expertise werdet ihr in den gut geschriebenen und abwechslungsreichen Stücken merken, die verschiedenste Spielarten des Metal abdecken. Bis zum Release soll Double Kick Heroes 30 Songs/Levels spendiert bekommen.Reichen euch die Songs nicht, könnt ihr zu eurer eigenen Musik auf Zombies schießen. Der dafür integrierte Editor benötigt aber Einarbeitung und steht erst am Anfang der Entwicklung. So fehlt auch noch eine Trackanalyse, so dass ihr alle Beats selbst setzen müsst. Das können aber auch andere Nutzer, so dass ihr wie beiauf die Arbeit anderer Metalheads zurückgreifen könnt. Die weiter nötige Musikdatei müsst ihr aber selbst beisteuern. Im Selbstversuch hat das auch schon geklappt.Neben der Story und dem Editor könnt ihr euch auch im Arcade-Mode austoben. Die Levels schaltet ihr über den Story-Mode für den gewählten Schwierigkeitsgrad und alle darunter frei oder direkt im Arcade-Mode, dann aber nur für den jeweils gewählten Schwierigkeitsgrad. Jeder Level hat für jeden Schwierigkeitsgrad ein passendes Leaderboard. Der Arcade-Mode dient schlicht der Highscore-Jagd und dem Verbessern der eigenen Künste.Spielmechanik, Setting, Musik und die kleine Story hauen schon im Early Access gut rein. Das Setting und die Musik motivieren mich zum Weiterspielen. Manchmal hatte ich aber das Gefühl, dass die Druckpunkte noch etwas passender zur Musik gesetzt werden könnten. Der Editor steht noch in den Anfängen und wird hoffentlich eine mehr oder minder automatische Einbindung eigener Musik ermöglichen. Wenn ihr auf Metal und Musikspiele steht, vielleicht sogar endlich eure Plastikgitarre entstauben wollt, könnt ihr für den verlangten schmalen Taler schon im Early Access zugreifen und losrocken. Audiovisuelle Eindrücke könnt ihr euch im englischsprachigen " Let's-Try "- oder dem Angespielt-Video von GG-Userverschaffen.