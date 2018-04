Harald Fränkel mit GG-Artikel für "Medienpreis Games" nominiert

PC Switch XOne PS4

Wir freuen uns sehr, dass (Auch-) GamersGlobal-Autor Harald Fränkel mit einem bei GamersGlobal veröffentlichten Artikel für den neu ins Leben gerufenen Medienpreis Games nominiert ist. Und zwar in der Kategorie "Review" für seinen Test zu Wolfenstein 2: The New Colossus.

In der Kategorie "Review" sind nominiert:

Seekrank im Büro (Sailaway) von Jan Boyarin, erschienen im WASD-Magazin

(Sailaway) von Jan Boyarin, erschienen im WASD-Magazin Die neue Wolf-Klasse (Wolfenstein 2 - The New Colossus) von Harald Fränkel, GamersGlobal

(Wolfenstein 2 - The New Colossus) von Harald Fränkel, GamersGlobal Ihr gehen die Stimmen nicht aus dem Kopf (Hellblade) von Alex Weidemann, FAZ

Für die Kategorie "Text" wurden nominiert:

Das ist kein Spiel mehr von Jana G. Baurmann, erschienen in Die Zeit

von Jana G. Baurmann, erschienen in Die Zeit Wie das Spiel Wolfenstein 2 die deutsche Geschichte entsorgt (Christian Schiffer, BR)

die deutsche Geschichte entsorgt (Christian Schiffer, BR) Ork hinter Gittern von Hannah Knuth, Zeit Online

Nominiert in der Kategorie "Video":

Ultraviolence & häusliche Gewalt: Sonys thematisches Schleidertrauma von Robin Schweiger, Hooked Magazin

von Robin Schweiger, Hooked Magazin Was spielt Deutschland? von Christian Schiffer, ZDF

von Christian Schiffer, ZDF E-Sports - Mit Counterstrike-Fans auf der ESL One unterwegs vom PULS-Team, BR Fernsehen

Die Nominierungen in der Kategorie "Audio":

Die Evolution von Thumper von Daniel Ziegener, Superlevel

von Daniel Ziegener, Superlevel Let's talk about sexism von Marvin Grollius, Runaways

von Marvin Grollius, Runaways عنتورة والحروف – Sprachlernspiel für syrische Flüchtlinge von Michael Cherdchupan, Insert Moin

Natürlich drücken wir "unserem" Harald die Daumen für den 23. April, wenn die Entscheidung der Jury verkündet wird!