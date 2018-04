Dark Souls - Remastered: Switch-Version verschoben

PC Switch XOne PS4

Bis Fans der Dark Souls-Reihe auf der Switch der remasterten Sonne huldigen können, wird noch etwas mehr Zeit als geplant vergehen. Wie Bandai Namco via Twitter mitteilte, verschiebt sich der Release für die Hybrid-Konsole und der amiibo-Figur von Solaire of Astora in den Sommer hinein. Ein genaues Datum und ein wirklicher Grund wurden nicht genannt.

Die anderen Konsolen sowie der PC werden aber weiterhin am 25. Mai beliefert. Bandai Namco versichert, dass „die Extrazeit dafür genutzt werde, um die Reise nach Lordran weiter zu verbessern“ (wie bereits berichtet, wird die Neuauflage einige Änderungen mit sich bringen). Sobald ein Termin für die Switch bekannt wird, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.