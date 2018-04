Gears of War: Rapper Ice T teasert Ankündigung für diese Woche an

PC XOne

Gears of War 4 ab 22,80 € bei Amazon.de kaufen.

Fans der Gears-of-War-Serie werden noch im Laufe dieser Woche mit einer großen Ankündigung bedacht. Dies hat der Schauspieler und Rapper Ice T (Bloodrunners, Chicago P.D.) über seinen Twitter-Account bekannt gegeben. Ice T, der mit bürgerlichem Namen Tracy Lauren Marrow heißt, lieh in der Spielreihe dem gestrandeten Anführer Aaron Griffin seine Stimme. Letzterer wurde erstmals in der Singleplayer-Kampagne von Gears of War 3 (Testnote: 9.0) eingeführt und ist auch im Multiplayer-Modus von Gears of War Ultimate Edition spielbar.

Fans der Serie spekulieren derzeit, was Microsoft und die Entwickler geplant haben. Da die diesjährige E3 nicht mehr weit entfernt ist, erhoffen sich einige eine Vorstellung von Gears of War 5 oder ein neues Spin-off der Serie. Möglicherweise wird sich die Ankündigung aber auch um eine Einführung von Aaron Griffin in den Multiplayer-Modus von Gears of War 4 (Testnote: 9.0) drehen. Sobald die Details veröffentlicht werden, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.